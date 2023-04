Ludwigshafen (ots) -Das Traditionsunternehmen aus Ludwigshafen erhält eine Auszeichnung für seinen Einsatz für die duale Berufsausbildung. Der Arbeitgeberverband Chemie Rheinland-Pfalz e.V. (AGV Chemie) überreichte eine Urkunde an den Ausbildungsbetrieb.Freude bei der SRL Dental GmbH: Der Ausbildungsbetrieb wird für sein Engagement in der Ausbildung ausgezeichnet. Zum Ausbildungsstart im September 2023 startet das Unternehmen erstmalig mit der Ausbildung zur Produktionsfachkraft Chemie. Die zweijährige Ausbildung qualifiziert zu einem der wichtigsten Berufe der Chemiebranche.Die Chemie- und Pharma-Branche ist der industrielle Innovationsmotor Deutschlands. Ihre Produkte stecken in fast allen Industriezweigen wie der Automobil- oder der Elektroindustrie. Die hochqualifizierten und spezialisierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden die Unternehmen selbst aus und entwickeln sie weiter. SRL Dental blickt auf eine lange Historie zurück: Das Unternehmen hat Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Herstellung von Alpha-Halbhydrat begonnen. Heute sind die Experten für dentale und technische Spezialanwendungen.Azubis werden individuell betreut und haben danach beste Chancen auf Übernahme und eine interessante Laufbahn im Betrieb"Egal, ob Sie sich für die Arbeit an der Anlage, im Labor oder in der Kleinabfüllung interessieren - wir bieten zahlreiche Möglichkeiten. Unsere Auszubildenden werden jede Produktionsabteilung durchlaufen und somit alle relevanten Positionen zur Sicherstellung unserer Produktion kennenlernen," sagte Manuel Forero Sanchez, Betriebsleiter und verantwortlich für die Ausbildung. "Unser Ausbildungsteam setzt sich mit viel Herzblut für die Azubis ein und freut sich über jede und jeden, der dann bleibt und unser Kollege, unsere Kollegin wird.""Mit einer individuellen Betreuung sorgen wir dafür, dass die Azubis in ihrer Ausbildungszeit eine fachliche Qualifikation erwerben und sich gleichzeitig persönlich weiterentwickeln. Mit einem guten Abschluss haben sie dann beste Chancen, übernommen zu werden. Unser Ziel ist es unseren Nachwuchs aus den eigenen Reihen zu rekrutieren. Deshalb setzen wir ergänzend zur Ausbildung aktuell auch verstärkt auf die interne Weiterbildung. Bei der SRL Dental GmbH können wir viele Weiterentwicklungsmöglichkeiten bieten," ergänzte Stefanie Bauer, Personalexpertin bei der SRL Dental GmbH.Viel Erfahrung und im MittelstandDie duale Berufsausbildung wird von kleinen und mittelständischen Betrieben getragen. Bekannt sind oft nur die großen Konzerne. Mit den Ausbildungsurkunden soll stärker auf die vielen Ausbildungsbetriebe im Mittelstand aufmerksam gemacht werden.Dort ist das Betriebsklima ist familiär, die Hierarchien flach und die Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, sehr gut. Ein weiterer guter Grund für den Mittelstand ist der sichere Arbeitsplatz: Oft bleiben Beschäftigte Jahrzehnte im Betrieb; kennen alle Bereiche und Abteilungen. Aber auch die Entwicklungsmöglichkeiten sind oft vielfältiger, als viele annehmen.Sehr gute Chancen der BerufsausbildungDie Ausbildungsbetriebe der Chemiebranche bilden oft seit Jahrzehnten aus und haben viel Erfahrung in der Entwicklung der jungen Auszubildenden zu hochqualifizierten Facharbeitern. Mit über 50 Ausbildungsberufen und vielen dualen Studiengängen ist die Auswahl in der Branche groß. Jedes Jahr werden über 9.000 Ausbildungsstellen in der Chemie angeboten. Neben der hohen Vergütung sind die Übernahmechancen sehr gut: Über 90 Prozent der Auszubildenden werden direkt nach dem Abschluss übernommen.Hintergrundinformation:Die Chemieverbände Rheinland-Pfalz sind eine Gemeinschaft des Arbeitgeberverbandes Chemie Rheinland-Pfalz e.V. und des Verbandes der Chemischen Industrie e.V. Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. Sie vertreten die wirtschafts- und sozialpolitischen Interessen ihrer rund 190 Mitgliedsunternehmen. Mitglieder sind Unternehmen der chemischen Industrie oder chemienaher Ausrichtung mit Sitz in Rheinland-Pfalz.SRL Dental (www.srl-dental.com) mit Sitz in Ludwigshafen beschäftigt ca. 60 Mitarbeiter bei einem Umsatz von rund 20M EUR.Der herausragende Ruf des Unternehmens hinsichtlich Fertigungskompetenz und Qualität spiegelt sich in einem breit diversifizierten und loyalen Kundenstamm wider. Inzwischen vertreibt die SRL Dental ihre Produkte unter eigener Marke in mehr als 75 Ländern. SRL Dental GmbH ist ein Portfoliounternehmen eines erfolgreichen Private Equity Fonds.Pressekontakt:Chemieverbände Rheinland-PfalzTobias GöpelT: 0621 520 56 27E: tobias.goepel@chemie-rp.deW: www.chemie-rp.deOriginal-Content von: Chemieverbände Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58222/5496787