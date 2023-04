Ein Artikel von Samuel Pemsel, Founder und CEO von JobluckEs sind vor allem die jungen Talente, die den meisten Versicherungsmaklern die größten Schwierigkeiten bereiten. Schließlich lassen sich Vakanzen mit jungen Talenten nur mit großer Mühe und einem langem Atmen besetzen, da die üblichen Maßnahmen nur bedingt greifen. In diesem Kontext ist ein klares Umdenken und "mutig sein" nötig. Was also können Maklerhäuser tun, um junge Talente an das eigene Unternehmen zu binden?Karrierechancen fördernAuch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...