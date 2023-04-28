DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ODDO BHF GREEN BOND CR-EO EZT4 DE0008478082 BAW/UFN
EURORENT-EM-INVEST OG7G DE0008479254 BAW/UFN
LBBW REN.SH.TE.NACHH.R FK8E DE0008480682 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ODDO BHF GREEN BOND CR-EO EZT4 DE0008478082 BAW/UFN
EURORENT-EM-INVEST OG7G DE0008479254 BAW/UFN
LBBW REN.SH.TE.NACHH.R FK8E DE0008480682 BAW/UFN