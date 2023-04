Köln (ots) -Trockengelegte Moore stoßen global jedes Jahr mehr CO2 aus als der weltweite Flugverkehr. Kein Land der Erde hat so viel seiner ursprünglichen Moorfläche entwässert wie Deutschland. Um die Klimaziele zu erreichen, so Berechnungen von Expert:innen, müssen in den kommenden Jahrzehnten hunderttausende Hektar wieder vernässt werden. Die Folgen für die Landwirtschaft wären gewaltig, denn sie nutzt diese Flächen derzeit.ARD-Autor Nikolas Golsch hat zur Zukunft der Moore recherchiert und unter anderem mit Landwirt:innen, Wissenschaftler:innen und Politiker:innen gesprochen. "Gefährliche Moore - Doku über Deutschlands grünen Klimakiller" heißt das ARD radiofeature, das ab Donnerstag, 04. Mai 2023 in acht Wort- und Kulturwellen der ARD zu hören und im Internet unter www.ardaudiothek.de als Podcast verfügbar ist.Milchviehwirtschaft wird in Folge der Vernässung der Moore in weiten Teilen Norddeutschlands kaum noch möglich sein, sagen Expert:innen. Und: Den moorreichen Bundesländern in Nord- und Süddeutschland stehe demnach ein größerer Strukturwandel bevor als den Braunkohleregionen. Einen konkreten Plan hat die Politik bislang jedoch nicht. Viele Landwirte fürchten um ihre Existenz und fordern Antworten.Gleichzeitig arbeiten Wissenschaftler:innen daran, alternative Nutzungsmöglichkeiten für nasse Böden zu erarbeiten: Statt Futterpflanzen könnten zum Beispiel Rohrkolben angebaut werden, statt Kühen künftig Wasserbüffel die Flächen beweiden. Ob diese Konzepte auch wirtschaftlich sind, muss unterdessen erst noch bewiesen werden. Doch eines scheint klar zu sein: Werden die Pläne und Konzepte umgesetzt, steht Deutschland ein Kraftakt bevor, der Jahrzehnte dauern und Milliarden kosten wird.Nikolas Golsch arbeitet als Hörfunkautor und Redakteur bei Radio Bremen, meist zu Themen aus Wirtschaft und Agrarbranche. Für seine Recherchen zu Bodenspekulation in der Landwirtschaft erhielt er 2019 den Helmut-Schmidt-Journalistenpreis in der Nachwuchskategorie. 2021 wurde er für seine Reportagen mit dem Kurt-Magnus-Preis der ARD ausgezeichnet.Journalist:innen mit Zugang zur WDR-Presselounge können das ARD radiofeature ab sofort im Vorführraum hören.Sendetermine:MDR Kultur Donnerstag, 04. Mai 2023, 18:00 UhrSWR Freitag, 05. Mai 2023, 15:05 UhrBR 2 Samstag, 06. Mai 2023, 13:05 UhrSR 2 Samstag, 06. Mai 2023, 09:05 UhrBremen Zwei (RB) Samstag, 06. Mai 2023, 18:05 UhrNDR Info Sonntag, 07. Mai 2023, 11:05 UhrWDR 5 Sonntag, 07. Mai 2023, 13:04 Uhrhr2-kultur Sonntag, 07. Mai 2023, 18:04 UhrRegie: Giuseppe MaioRedaktion: Tobias Nagorny (RB)Eine Produktion von Radio Bremen für das ARD radiofeature 2023.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Westdeutscher Rundfunk KölnKommunikationTelefon: 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5496887