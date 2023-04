DJ EUREX/Schwankungen im Bund-Future extrem - kleine Rally

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Schwankungen der Bundesanleihen sind auch zum Wochenschluss extrem. Die aktuelle Rally wird im Anleihehandel damit begründet, dass diejenigen ihre Positionen schlössen, die auf einen Zinsschritt der EZB um 50 Basispunkte in der kommenden Woche gesetzt hätten. Dies gebe die Entwicklung der Kern-Inflation in Spanien wie auch in Nordrhein-Westfalen sicherlich nicht her. Alles in allem wird die Bewegung als "übertrieben" eingestuft. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 119 Ticks auf 135,12 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 135,26 Prozent und das -tief bei 133,64 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 330.546 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2023 05:04 ET (09:04 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.