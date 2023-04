München (www.anleihencheck.de) - Kommenden Mittwoch tagt die FED und am Donnerstag die EZB: "Wir rechnen sowohl bei der FED wie auch bei der EZB mit einer Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte", so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck a Quintet Private Bank.Im Gegensatz zur FED dürfte es allerdings bei der EZB dieses Jahr angesichts des im Euroraum noch hartnäckigeren Inflationstrends nicht die letzte Leitzinsanhebung sein. Der Chefstratege von Merck Finck weise darauf hin, dass in den USA eine Rezession wahrscheinlicher als in der Eurozone sein dürfte, was der EZB auch etwas mehr Spielraum für mindestens noch eine weitere Zinserhöhung geben sollte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...