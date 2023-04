Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der BIP-Bericht für Q1 2023 sowie die VPI-Daten für April aus Spanien wurden heute um 9:00 Uhr veröffentlicht, so die Experten von XTB.Während die Inflationsdaten niedriger als erwartet ausgefallen seien, habe das BIP die Erwartungen übertroffen. Die Gesamtinflation habe sich von 3,3% auf 4,1% im Jahresvergleich beschleunigt, während der Markt eine Beschleunigung auf 4,4% erwartet habe. In der Zwischenzeit habe der BIP-Bericht gezeigt, dass die spanische Wirtschaft im ersten Quartal 2023 mit einem Tempo von 3,8% gegenüber dem Vorjahr gewachsen sei, was über den für das vierte Quartal 2022 gemeldeten 2,6% und den vom Markt erwarteten 3,1% liege. ...

