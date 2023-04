Die Ölpreise an den internationalen Börsen sind seit Mitte April deutlich gefallen und machen den Weg frei für die niedrigsten Heizölpreise des laufenden Jahres. Mit durchschnittlich 91 Cent je Liter ist Heizöl in Deutschland überwiegend so günstig wie zuletzt im Februar 2022, vor Kriegsausbruch in der Ukraine. Kunden in Österreich zahlen ca. 1,14 Euro und Verbraucher in der Schweiz ca. 1,01 Franken ...

