Norderstedt (pta/28.04.2023/11:30) - Norderstedt, 28. April 2023 - Die B.M.P. Pharma Trading AG, ein internationales Handelshaus für Rohstoffe der pharmazeutischen und Nahrungsmittel-ergänzungsindustrie mit führender Marktposition in ausgewählten Märkten, konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr, in einem sehr volatilen Umfeld, den Umsatz der operativen Gesellschaften von 31,6 Mio. Euro auf 55,9 Mio. Euro steigern. Dieses Wachstum von 76,9 % zeigt, dass das Unternehmen trotz des herausfordernden und sich dynamisch verändernden Marktes, gut aufgestellt ist um weiter zu wachsen, erfolgreich zu sein und es auch in Zukunft zu bleiben.

Speziell im europäischen Markt konnte BMP in 2022 an die sehr erfreuliche Entwicklung des Vorjahres anknüpfen und die Umsatzerlöse signifikant steigern. BMP folgt mit seiner Ausrichtung im Produktmix aber auch der ungebrochenen Dynamik in allen Zielmärkten der Gesellschaft. Das Wachstum der BMP Gruppe resultierte in erster Linie aus erheblichen Ergebnissteigerungen in den Geschäftsbereichen Food & Function by BMP sowie Wirkstoffe für die pharmazeutische Industrie/ APIs.

Das erste Quartal 2023 hat das sehr ambitionierte Budget der operativen Gesellschaften erneut übertroffen. Der Auftragsbestand der operativen Gesellschaften liegt auf einem hohen Niveau. Mit Hochdruck wird am Aufbau der neuen Sparte "Feed & Function by BMP" gearbeitet, um dem nachhaltigen Wachstumstrend im Bereich Feed Supplements gerecht zu werden. Die Nachfrage in unseren Kernmärkten, der Nahrungsmittelergänzung und Wirkstoffe für die pharmazeutische Industrie/ APIs, ist weiterhin intakt.

Das Wachstum der BMP Gruppe resultierte aus erheblichen Ergebnissteigerungen in allen Geschäftsbereichen, sowie sehr hohen Absatzpreisen und spiegelt sich auch in der Ertragsentwicklung wieder.

Henning A. Nau, CEO der B.M.P. Pharma Trading AG: "In einem extrem herausfordernden Umfeld, in dem sich die Rahmenbedingungen nahezu täglich ändern, konnten wir uns sehr gut behaupten. Auch aufkommende Rezessionssorgen und einige wenige, leicht schwächelnde Zielmärkte haben wir durch die Fokussierung auf andere Wachstumsbereiche erfolgreich kompensieren können. Unsere beiden Geschäftsbereiche Food & Function by BMP und Wirkstoffe für die pharmazeutische Industrie/ APIs, haben mit exzellenten Leistungen und mehrheitlich organischem Wachstum gleichermaßen zu diesem bemerkenswerten Erfolg beigetragen. Die BMP Gruppe hat weiteres Wachstum klar im Blick. Unsere neue Wachstumsstrategie ist die nächste Phase der Unternehmenstransformation die wir vor 2 Jahren begonnen haben und baut konsequent auf den bisherigen Erfolgen auf. Auch in diesem Jahr möchte ich nicht vergessen, meinem Team zu danken, das abermals gezeigt hat, dass es in schwierigen Zeiten über sich hinauswachsen kann und zusammenhält."

Für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt der Vorstand seine positive Prognose trotz eines sich weiter verschärfenden Umfeldes.

Der ausführliche Jahresfinanzbericht 2022 steht auf der Webseite www.bmp.ag zum Download zur Verfügung https:// www.bmp.ag/investor-relations/

