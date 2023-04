Hannover (www.anleihencheck.de) - Kazuo Ueda hat sich für eine Premiere ohne den ganz großen Knall entschieden, so die Analysten der Nord LB.Der neue Notenbankchef in Tokio sei somit vor zügigen Anpassungen am Prozedere zur Yield-Curve-Control durch die Bank of Japan zurückgeschreckt. Da er als vorsichtiger Mensch gelte, komme diese Nachricht keinesfalls überraschend. Die Notenbanker in Tokio würden somit auch weiterhin auf Zeit spielen. Entsprechend seien keine Veränderungen der Zinspolitik in Japan verkündet worden. ...

