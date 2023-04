In Großbritannien haben sich 18 der führenden Ladeinfrastruktur-Anbieter in einer neuen Organisation namens ChargeUK zusammengeschlossen. Die Unternehmen wollen bis zum Jahr 2030 insgesamt mehr als sechs Milliarden Pfund in den Aufbau und den Betrieb von Ladeinfrastruktur auf der Insel investieren. ChargeUK versteht sich laut einer Mitteilung selbst als "Stimme der EV-Ladeindustrie" und will seinen ...

