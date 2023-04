Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat erstmals eine ausführliche Branchenprognose für das laufende Jahr vorgelegt. Demnach rechnen die deutschen Versicherer mit einem Plus von 16% bei den Gesamtbeiträgen in der Wohngebäudeversicherung. Der vom Verband veröffentlichte Anpassungsfaktor in der Wohngebäudeversicherung hatte sich für 2023 im Vergleich zum Vorjahr um knapp 15% erhöht. Damit steige neben der Prämie auch die Versicherungssumme - auch zum Schutz der Versicherten, ...

