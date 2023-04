Die Wirtschaftsnachrichten mit Michael Weyland - Thema heute:

Toyota Mobility Foundation startet Online-Plattform für Wasserstoffwirtschaft - Wasserstoff als Treiber für die regionale Energiewende

Die Toyota Mobility Foundation ebnet den Weg für die Energiewende: Gemeinsam mit der Nationalen Organisation für Wasserstoff und Brennstoffzellentechnologie (NOW GmbH) hat die Stiftung des Mobilitätskonzerns nun eine Online-Plattform für die regionale Wasserstoffwirtschaft ins Leben gerufen.

Der sogenannte "H2Scout" erleichtert die Integration von Wasserstoff in die regionale Energiewende. Das auf Open Source basierende Online-Tool ermöglicht es, alternative und kostenoptimierte Infrastruktursysteme für die Bereitstellung von Wasserstoff aus regional verfügbaren Ressourcen wie erneuerbaren Energien, Wasser und organischen Reststoffe zu identifizieren und zu bewerten. Die Energieversorgungssicherheit wird dabei mithilfe von spezifischen Nachfragekurven aus verschiedenen Sektoren auf stündlicher Basis sichergestellt.

Da sich die Bedürfnisse und Verfügbarkeiten unterscheiden, lassen sich beliebig viele Szenarien definieren. Sie unterscheiden sich in der Ressourcennutzung, den Annahmen zu (künftigen) Kosten und der Akzeptanzbereitschaft sowie den Energie- und Klimastrategien. Die zehn wichtigsten Systemkennzahlen geben einen ersten Eindruck zu möglichen Risiken und Stellschrauben. Der H2Scout hilft regionalen Entscheidungsträgern, die Auswirkungen unterschiedlicher Rahmenbedingungen und Annahmen besser zu verstehen - von Kosten und Wirtschaftlichkeit über den Flächenbedarf und die regionale Wertschöpfung bis hin zu Klima- und Umweltschutzeffekten. Der Prototyp des H2Scout geht auf eine Idee aus dem Kreis Steinfurt (Nordrhein-Westfalen) zurück.

"Wir sind sehr froh, dass wir heute gemeinsam mit unseren Partnern, Spilett, BBH Consulting, ENDA und der Nationalen Organisation für Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW) den Regionen ein solches Tool zur Verfügung zu stellen. Es hilft, die Integration von Wasserstoff in die regionale Energiewende zu visualisieren und greifbar zu machen", erklärt Andy Fuchs, Leiter der Toyota Mobility Foundation in Europa. "Besonders wichtig ist es uns, dass möglichst viele Regionen auf dieses kostenlose Analysetool zugreifen können. Basierend auf den Erfahrungen in der Entwicklung mit 15 HyStarter Regionen in Deutschland, sehen wir großes Potential auch andere Regionen hierbei online unterstützen zu können."

Die Toyota Mobility Foundation wurde im August 2014 gegründet, um die Entwicklung einer mobileren Gesellschaft zu unterstützen. Ziel der Stiftung ist es, starke Mobilitätssysteme zu unterstützen und gleichzeitig Unterschiede in der Mobilität zu beseitigen

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.