Der Q1-Umsatz sank bei CHEVRON zum Vorjahreszeitraum um 6,6 % auf 50,8 Mrd. $. Dies war 1,3 Mrd. $ mehr als Analysten angesetzt hatten. Die geförderten Mengen, gemessen in Erdöläquivalenten, waren um 3 % rückläufig. Dies war in erster Linie auf eine ausgelaufene Förderkonzession in Thailand zurückzuführen.



Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 3,55 $. Dies übertraf den Konsens um 0,14 $, zugleich wurde das Ergebnis des Q1 2022 übertroffen. Denn bei Raffinerieprodukten konnten höhere Preise durchgesetzt werden.