EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Sonstiges

EcoGraf Limited: Vorentwicklungsprogramm von Epanko liefert herausragende Ergebnisse



28.04.2023 / 13:36 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vorentwicklungsprogramm von Epanko liefert herausragende Ergebnisse Ergebnisse positionieren Epanko auf dem Weg zur endgültigen Investitionsentscheidung EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQX: ECGFF) freut sich, die Ergebnisse seines Vorentwicklungsprogramms für das Graphitprojekt Epanko ("Epanko" oder das "Projekt") bekannt zu geben. Es enthält aktualisierte Kapitalkosten, Betriebskosten und Graphitpreise mit allen wesentlichen Annahmen, wie sie in der bankfähigen Machbarkeitsstudie (siehe Meldung vom 21. Juni 2017) aufgeführt sind. Epanko ist in der Lage, ein Graphitprojekt von Weltklasse in Tansania zu werden, da das Unternehmen mit der jüngsten Unterzeichnung des Epanko-Rahmenvertrags die Finanzierung für eine endgültige Investitionsentscheidung für das Projekt sicherstellen kann. HIGHLIGHTS Unterzeichnung des Rahmenabkommens mit der Regierung Tansanias (Regierung) am 17. April 2023 in einer Zeremonie in Anwesenheit der tansanischen Präsidentin, Ihrer Exzellenz Samia Suluhu Hassan

Die Entwicklung von Epanko fällt mit einem starken wirtschaftlichen Umfeld in Tansania unter der neuen Regierung zusammen, wobei über 45 Milliarden US-Dollar 5 an neuer Infrastruktur und Investitionen geplant sind

Attraktive Finanzkennzahlen der Phase 1 zur Unterstützung des Finanzierungsprogramms 1 : Ungeprüfter NPV10 vor Steuern von 348 Millionen US-Dollar (gegenüber 211 Millionen US-Dollar) Ungeprüfter interner Rentabilitätskennziffer (IRR) von 36 % Durchschnittliches jährliches EBITDA über die ersten 10 Jahre 2 von 79 Mio. US-Dollar

Abgeschlossenes strenges Verfahren zur Aktualisierung der Kapital- und Betriebskosten unter der Leitung von GR Engineering und unterstützt durch eine unabhängige Peer Review: Kapitalkosten vor der Produktion: 134 Millionen US-Dollar 3

Ergebnisse der Phase 1 des Value Engineering: Die "Oxide First"-Strategie zielt auf eine Steigerung der Produktionskapazität um 22 % auf 73.000 Tonnen pro Jahr bei minimalen zusätzlichen Kapitalkosten ab Optimierung der Betriebskosten durch weniger Bohr- und Sprengarbeiten, weniger Umschlag und geringeren Verbrauch von Reagenzien Die Lebensdauer der Mine in Phase 1 wird auf 18 Jahre verlängert, wobei ein erheblicher Spielraum für weitere Ausbaustufen besteht Metallurgische Testarbeiten unterstützen einen einfacheren Flotationskreislauf mit nur einer Linie, wodurch die Kapitalkosten gesenkt und das Risiko des Flowsheets verringert wird Verringerung des Abtragsverhältnisses für Abfälle von 0,44 auf 0,27, was zu niedrigeren Abbaukosten führt Rückstellung von 6 Mio. US-Dollar Kapital für den Frischerz-Sulfidkreislauf und das Absetzbecken

Geplanter Netzstromanschluss aus der nahegelegenen Stadt Mahenge durch eine mit der tansanischen Energiebehörde TANESCO unterzeichnete Absichtserklärung

Evaluierung der mehrstufigen Erweiterung von Epanko mit dem Ziel einer Produktion von 300.000 Tonnen pro Jahr ist im Gange

Programme zur endgültigen Festlegung des Standorts für eine mechanische Formgebungsanlage im Land zur Herstellung von kugelförmigem Graphit für Kunden und EcoGrafs Anlagen zur Reinigung von Batterieanodenmaterial haben begonnen

Nach Abschluss des Rahmenabkommens und des Vorentwicklungsprogramms konzentriert sich EcoGraf auf die Finanzierung und die vorbereitenden Bauaktivitäten, um die endgültige Investitionsentscheidung des Unternehmens zu unterstützen Das Unternehmen freut sich, über die hervorragenden Ergebnisse eines Vorentwicklungsprogramms zu berichten, das auf der umfangreichen bankfähigen Machbarkeitsstudie (BFS) aufbaut, die 2017 abgeschlossen und von den von der Bank beauftragten unabhängigen Ingenieuren, SRK Consulting (UK) Limited (SRK Consulting), einer strengen Due-Diligence-Prüfung unterzogen wurde. In seinem unabhängigen Ingenieursbericht bestätigte SRK, dass: alle technischen Bereiche der geplanten Erschließung von Epanko so weit fortgeschritten sind, dass sie den Anforderungen der internationalen Projektfinanzierungsstandards entsprechen; und

die Umwelt- und Sozialmanagementplanung und die dazugehörigen Folgenabschätzungen mit der einschlägigen tansanischen Gesetzgebung, den Leistungsstandards der International Finance Corporation (IFC) und den Richtlinien der Weltbankgruppe für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit übereinstimmen. Die Ergebnisse des Epanko-Programms positionieren das Projekt als ein potenzielles neues Graphiterschließungsprojekt von Weltklasse, das mit Phase 1 beginnt und die Absicht hat, zu expandieren und mit dem prognostizierten raschen Wachstum für Batteriegraphit mitzugehen und den globalen Übergang zu sauberer Energie zu unterstützen. Zusammenfassung Input Einheit 2017 2023 Graphitproduktion (Kt) 60.000 73.000# Betriebskosten (C1-FOB)* (US-Dollar pro verkaufter Tonne) 509 508 Gesamtbetriebskosten (AISC)** (US-Dollar pro verkaufter Tonne) 572 585 Kapital vor der Produktion (Mio. US-Dollar) 88,9 134 NPV 10 (Mio. US-Dollar) 211 348 IRR % 38,9 36 * Einschließlich Unternehmensfunktionen ** Einschließlich Lizenzgebühren, Unterhaltskapital und Rehabilitation # Die ersten 11 Jahre Anmerkungen: 1 Die Finanzkennzahlen sind nominal. 2 Nach Inbetriebnahme und Anlaufphase. 3 Nichtskalierte Dollar 2023 4 Nominal, enthält Hafengebühren, die in Höhe von 1 % des FOB-Preises erhoben werden. Ausgeschlossen sind Lizenzgebühren. 5 Siehe Reuters, Shell-Website und Tansania Government Investment Website ( www.tic.gov.tz ) Zukunftsgerichtete Aussagen Verschiedene Aussagen in dieser Bekanntmachung stellen Aussagen über Absichten, zukünftige Handlungen und Ereignisse dar. Solche Aussagen werden im Allgemeinen als "zukunftsgerichtete Aussagen" eingestuft und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass diese zukünftigen Handlungen, Ereignisse und Umstände wesentlich von dem abweichen, was hier dargestellt oder implizit dargestellt wird. Das Unternehmen gibt keine Zusicherung, dass die erwarteten Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, erreicht werden. Produktionsziele und Finanzinformationen Die Informationen in dieser Bekanntmachung, die sich auf die bankfähige Machbarkeitsstudie für das Graphitprojekt Epanko beziehen, einschließlich der Produktionsziele und der von den Produktionszielen abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen, stammen aus einer ASX-Meldung vom 21. Juni 2017 mit dem Titel "Aktualisierte bankfähige Machbarkeitsstudie", die unter www.ecograf.com.au und www.asx.com.au verfügbar ist. Das Unternehmen bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen und den von den Produktionszielen abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen zugrunde liegen, die in der am 21. Juni 2017 veröffentlichten Bekanntmachung dargelegt wurden, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Die Produktionsziele, auf die in dieser Meldung Bezug genommen wird, basieren auf 45 % gemessenen Ressourcen, 38 % angezeigten Ressourcen und 17 % abgeleiteten Ressourcen für die 18-jährige Lebensdauer der Mine. Die gemessenen, angezeigten und abgeleiteten Ressourcen, die das Produktionsziel untermauern, wurden von einer kompetenten Person in Übereinstimmung mit den Anforderungen in Anhang 5A (JORC-Code) erstellt. Das Unternehmen hat abgeleitete Mineralressourcen als Teil des Produktionsziels verwendet. Abgeleitete Mineralressourcen weisen ein geringes Vertrauen auf, und es besteht keine Gewissheit, dass weitere Explorationsarbeiten zur Bestimmung von angezeigten Mineralressourcen führen werden oder dass das Produktionsziel selbst verwirklicht wird. Die wirtschaftliche Machbarkeit des Projekts wurde unter Ausschluss des abgeleiteten Materials bewertet, was bestätigt, dass die Verwendung der abgeleiteten Mineralisierung kein entscheidender Faktor für die Rentabilität des Projekts ist. Mineralressourcen - Erklärung der sachkundigen Person Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ASX-Meldung des Unternehmens "38 % Increase in the Epanko Mineral Resource" vom 2. März 2023 enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in dieser Meldung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Erzreserven Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der Meldung vom 21. April 2017 enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in dieser Meldung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien. Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen. Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine gekürzte Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält zahlreiche Fotos und Abbildungen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.



28.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com