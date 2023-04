In Kanada soll das öffentliche Schnellladenetzwerk für Elektroautos in den kommenden vier Jahren verdoppelt werden. Der Ladenetzwerk-Betreiber FLO hat von der Canada Infrastructure Bank (CIB) eine Darlehenszusage r erhalten, um bis 2027 mehr als 2.000 neue Schnellladepunkte an rund 400 Standorten zu errichten. Das nun zugesagte Darlehen beläuft sich auf 220 Millionen kanadische Dollar, also umgerechnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...