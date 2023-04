Nachlese Podcast Donerstag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4235/ , alle unter http://www.audio- cd.at/wienerboerseplausch . - in Folge S4/51 geht es um ein packendes Aktienturnier-Finale, weiters um einen Infrastruktur-Fonds, der der Wiener Börse einen IPO-Kandidaten für Erste wegschnappt: Best in Parking wird zwar in Wien, Berlin, Frankfurt und Stuttgart notiert bleiben, aber "nur" mit Bonds. Ein Listing mit Aktien ist derzeit kein Thema mehr, bestätigt Sprecherin Anna Vay auf meine Anfrage hin. Best in Parkring (Wolfgang Matejka) gibt es weiterhin.: https://audio-cd.at/search/mmm - Verena Pölzl ist Projektmanagerin und Beraterin bei nexxar, wir sprechen heute u.a. über digitale Geschäftsberichte aus Österreich und ...

