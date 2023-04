NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Intel nach Zahlen von 24 auf 27 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Der Chipkonzern habe ein durchwachsenes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Toshiya Hari in einer am Freitag vorliegenden Studie. Fundamental sollte die Talsohle zwar fast erreicht sein und in den kommenden Quartalen eine Erholung anstehen. Er bleibe aber vorsichtig./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2023 / 06:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US4581401001