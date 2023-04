Nach kräftigen Kursgewinnen am Vortag dürfte die Erholungsrally an den US-Börsen am Freitag schon wieder vorbei sein. Die nach wie vor hohe Teuerung in den USA könnte Anleger erst einmal von weiteren Aktienkäufen abhalten. 30 Minuten vor der Startglocke wurde der Dow vom Broker IG rund 0,4 Prozent niedriger taxiert. Im Börsenmonat April steht für den Leitindex gleichwohl ein Plus von gut einem Prozent zu Buche. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

