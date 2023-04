Im Interview mit börsenradio.at sagt A1 Group-CEO Thomas Arnoldner zum Start ins neue Jahr: "Wir bezeichnen das 1. Quartal als solide. Der Umsatz ist um fast 8 Prozent gestiegen. Beim EBITDA, einer der wichtigsten Profitabilitäts-Kennzahl, haben wir eine geringere Wachstumsrate. Da spüren wir das hochinflationäre Umfeld mit hohen Energiekosten, gestiegenen Personalkosten aber auch erhöhten Marketing-Aufwendungen nach der Corona-Zeit."Zu Effizienzsteigerungen: "Es gibt viele Stellschrauben, die man drehen muss. Wenn man von einer herausfordernden Gesamtsituation spricht, muss man schon auch die Dinge in eine Perspektive rücken. Unser Geschäftsmodell ist extrem resilient. Die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens in all den Krisen ist ...

