Die Nel-Aktie hat die Talfahrt der vergangenen Monate mit der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal beendet. An der Heimatbörse in Oslo ging der Wasserstoff-Wert am Donnerstag mit einem Plus von satten 17 Prozent auf 14,03 Norwegische Kronen (1,20 Euro) aus dem Handel. Die Analysten von Goldman Sachs sehen unverändert Aufwärtspotenzial.Die US-Investmentbank hat das Kursziel für Nel nach Quartalszahlen von 20,60 auf 21,00 Norwegische Kronen (1,79 Euro) angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. ...

