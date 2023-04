Munich Re hat vor etwa 30 Minuten vorläufige Zahlen zum Auftaktquartal veröffentlicht. So erzielte der Münchner Rückversicherer in den ersten drei Monaten 2023 ein Nettoergebnis von 1,3 Milliarden Euro, was deutlich über den Markterwartungen lag. Die Gesamtjahresprognose könnte deshalb überschritten werden. Das Nettoergebnis übertraf die Konsensprognose um rund 300 Millionen Euro. Dennoch bleibt der Vorstand bei seiner Guidance für 2023 in Höhe von rund vier Milliarden Euro, wobei "die Wahrscheinlichkeit, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...