FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rally der Hellofresh-Aktien hat am Freitag trotz positiver Analystenkommentare einen herben Dämpfer erhalten. Die Papiere des Kochboxenversenders waren im frühen Handel noch um 3,7 Prozent gestiegen, bevor sie ins Minus drehten und immer stärker unter Druck gerieten. Zuletzt büßten sie unter den schwächsten Werten im MDax 8,7 Prozent auf 23,47 Euro ein. Der Index der mittelgroßen Werte legte moderat zu.

Analysten hatten im Tagesverlauf überwiegend mit Kurszielanhebungen auf die am Vortag präsentierten Quartalszahlen reagiert. Analystin Emily Johnson von der britischen Investmentbank Barclays stufte die Anteilscheine sogar auf "Overweight" hoch und rechnet nun damit, dass sich die Papiere in den kommenden zwölf Monaten im Vergleich zu den anderen Titeln im beobachteten Sektor überdurchschnittlich entwickeln werden. Die meisten Belastungsfaktoren seien inzwischen überwunden.

Einem Händler zufolge nutzten die Anleger nun wohl den starken Kursanstieg am Donnerstag und die Hochstufung am Freitag dazu, Kasse zu machen. Zudem erscheine das Chartbild etwas angeschlagen, denn die Aktien konnten am Donnerstag das Mitte Januar erreichte Zwischenhoch bei 27,55 Euro nicht nachhaltig überwinden. Insofern komme jetzt Verkaufsdruck auf. Aktuell testen die Anteilscheine die 200-Tage-Durchschnittslinie, die bei technisch orientierten Anlegern als Maß für die langfristige Entwicklung gilt./la/he