Intel hat am Vorabend mit seinen Q1-Zahlen den höchsten Quartalsverlust in der Unternehmensgeschichte ausgewiesen. Dennoch übertraf der Halbleiterhersteller die Prognosen deutlich, was am Donnerstag zu Kursgewinnen führte. Zu Handelsbeginn an der Wall Street lag die Aktie gut sechs Prozent im Plus.Der Chipriese Intel schloss das vergangene Quartal mit einem Umsatzeinbruch von 36 Prozent auf 11,7 Milliarden Dollar und einem Verlust von vier Cent je Aktie ab. Das ist der größte Verlust, den der erfolgsverwöhnte ...

