Schuldenstreit in den USA, Absturz einer weiteren US-Regionalbank - ganz so sorglos wie in der vergangenen Woche geht es nicht mehr zu. Dafür glänzen die Unternehmen mit ihren Zahlen. Extrem beliebt: eine neue Porsche-Anleihe. 28. April 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). BIP-Wachstum in den Euroländern, Verbraucherpreise und Arbeitsmarktdaten in Deutschland - angesichts der Flut an Konjunkturdaten heute ist die Anspannung groß. "Die Volatilität ist hoch", berichtet Rainer Petz, der für Oddo BHF ...

