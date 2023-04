Mercedes-Benz: Luxus-Strategie zahlt sich aus

Werbung







Durch den Absatzanstieg von Luxus-Fahrzeugen konnte die Mercedes-Benz-Group AG einen Anstieg des Gesamtumsatzes erzielen.



Das Jahr 2023 scheint bei Mercedes-Benz gut zu beginnen. In den finalen Geschäftszahlen für das vergangene Quartal konnte der Autohersteller ein Umsatzplus von 34,9 Mrd. EUR im Vorjahr auf 37,5 Mrd. EUR. Das bereinigte Konzern-EBIT stieg in diesem Quartal auf 5,4 Mrd. EUR. Vor allem der hohe Absatz an exklusiven Fahrzeugen wie der G-Klasse, der Mercedes-AMG sowie der Mercedes-Maybach Reihe verhalfen Mercedes-Benz Cars zu einer bereinigten Umsatzrendite von 14,8%.









