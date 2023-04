Die Cleen Energy AG hat eigenen Angaben zufolge eine "angespannte Liquiditätssituation". Dazu habe laut Cleen Energy die schwache Ergebnissituation sowie große Anschaffungen und fehlende Kundenzahlungen geführt. Eine Investorengruppe erwirbt nun die Cleen Energy Hyperion GmbH, in der Bestandsanlagen in Deutschland enthalten sind. Daraus resultiert eine wesentliche Gesundung der Finanzierungsstruktur, da rund 2,7 Mio. Euro zur Bedienung kurzfristiger Verbindlichkeiten verwendet werden, wie Cleen Energy mitteilt. Die Transaktion unterliegt formellen aufschiebenden Bedingungen, mit deren Eintritt im Lauf des Monat Mai 2023 gerechnet wird. Eine andere Investorengruppe rund um Michael Altrichter beteiligt sich zu 49% an der Cleen Energy Helios GmbH, in der sich alle ...

