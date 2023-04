Potsdam (ots) -Brandenburgerinnen und Brandenburger sind überwiegend skeptisch, ob das Land die Aufnahme von Flüchtlingen bewältigen kann. Das geht aus dem BrandenburgTrend von infratest dimap im Auftrag von rbb24 Brandenburg aktuell und Antenne Brandenburg hervor. 59 Prozent der Befragten glauben nicht, dass Brandenburg die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine und anderen Krisengebieten der Welt bewältigen kann, nur 32 Prozent sind zuversichtlich.Im vergangenen Jahr haben Brandenburgs Landkreise und kreisfreien Städte fast 39.000 Geflüchtete aufgenommen, darunter viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Für 2023 hat die Landesregierung ein Aufnahmesoll von 25.753 Flüchtlingen prognostiziert.Besonders skeptisch in der Flüchtlingsfrage sind Anhänger der AfD, den größten Optimismus zeigen Grünen-Anhänger. 92 Prozent der potenziellen AfD-Wähler glauben nicht, dass die Flüchtlingsaufnahme zu bewältigen ist. Dagegen sind 74 Prozent der Grünen-Anhänger der Meinung, dass Brandenburg dazu in der Lage ist. Nur jeder dritte CDU-Anhänger (32 Prozent) und jeder zweite SPD-Anhänger (50 Prozent) kann sich vorstellen, dass die Aufnahme gelingen kann.Die Skepsis ist in kleineren Orten besonders groß. In Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern sind fast zwei Drittel der Befragten (65 Prozent) der Meinung, dass die Flüchtlingsaufnahme nicht zu bewältigen ist. In den großen Städten Potsdam, Cottbus, Brandenburg an der Havel und Frankfurt (Oder) sind 54 Prozent dieser Meinung.Für den BrandenburgTrend sind vom 19. bis 24. April 1.200 Wahlberechtigte in Brandenburg repräsentativ befragt worden.+ + +Quelle: Infratest dimapFrage: Wie andere Bundesländer hat auch Brandenburg in den vergangenen Monaten viele Geflüchtete aus der Ukraine, aber auch aus anderen Krisengebieten der Welt aufgenommen. Wie sehen Sie das? Kann Brandenburg diese Aufnahme von Flüchtlingen bewältigen oder nicht?Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgLandespolitik BrandenburgChef vom DienstTel.: +49 (0)331 979 93-22 458lapo-brandenburg@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5497366