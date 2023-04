Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA01910L1004 Volt Lithium Corp. 28.04.2023 CA92873W1005 Volt Lithium Corp. 02.05.2023 Tausch 1:1

CA98561L1085 Yellow Stem Tech Inc. 28.04.2023 CA98561L2075 Yellow Stem Tech Inc. 02.05.2023 Tausch 2:1