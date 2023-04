Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Mittwoch muss das FOMC entscheiden, ob es den im Frühjahr 2022 verspätet begonnenen Zinserhöhungskurs fortsetzt, so die Analysten der Helaba.Zum Zeitpunkt der Zinsentscheidung am 3. Mai lägen bereits die in der Berichtswoche anstehenden ISM-Einkaufsmanagerindices für den April vor. Sie würden wohl zeigen, dass die US-Wirtschaft in diesem Monat auf der Kippe zwischen schwachem Wachstum und Kontraktion gestanden habe. Auch werde das Arbeitsministerium der FED eine Vorabschätzung des Arbeitsmarktberichts zur Verfügung stellen, sodass auch die aktuelle Tendenz dort in der geldpolitischen Entscheidung berücksichtigt werden könne. Hier würden sich zaghafte Anzeichen für eine Abkühlung zeigen - die Erstanträge hätten sich von ihren historischen Tiefs gelöst, der monatliche Beschäftigungsanstieg dürfte im April erstmals seit langer Zeit wieder unter 200.000 gelegen haben. ...

