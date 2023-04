Frankfurt (www.anleihencheck.de) - BIP-Wachstum in den Euroländern, Verbraucherpreise und Arbeitsmarktdaten in Deutschland - angesichts der Flut an Konjunkturdaten heute ist die Anspannung groß, so die Deutsche Börse AG."Die Volatilität ist hoch", berichte Rainer Petz, der für Oddo BHF Anleihen handele. In den USA sorge auch der erneute Streit um die Schuldenobergrenze für Nervosität. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...