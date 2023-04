DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 29. April - 2. Mai (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 29. April 2023 *** 10:00 EU/Abschluss des zweitägigen Treffens der Finanz- und Wirtschaftsminister (12:45 PK EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni) - JP/G7, Treffen der Minister für Digitales und Technologie (bis 30.4) S O N N T A G, 30. April 2023 *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) April - JP/G7, Abschluss Treffen der Minister für Digitales und Technologie (seit 29.4) M O N T A G, 1. Mai 2023 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global April *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 50,4 zuvor: 49,2 *** 16:00 US/Bauausgaben März PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 47,8 zuvor: 46,3 18:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Kanzlergespräch, Bendorf - DE/Start des 49-Euro-Tickets für den ÖPNV - Märkte/Börsenfeiertag Deutschland (Eurex), Deutschland (Aktien), Österreich, Belgien, Schweiz, Hongkong, China, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Südkorea, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Finnland, Singapur D I E N S T A G, 2. Mai 2023 *** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 1Q *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 06:45 NL/Shop Apotheke Europe NV, Ergebnis 1Q *** 07:00 LU/Stabilus SA, Ergebnis 2Q 07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 1Q 07:00 NL/DSM NV, Trading Update 1Q *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz März, saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm *** 08:15 DE/Traton SE, ausführliches Ergebnis 1Q *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 49,0 zuvor: 51,1 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 45,5 1. Veröff.: 45,5 zuvor: 47,3 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 44,0 1. Veröff.: 44,0 zuvor: 44,7 10:00 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 45,5 1. Veröff.: 45,5 zuvor: 47,3 *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe März PROGNOSE: +2,4% gg Vj zuvor: +2,9% gg Vj *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 1Q *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 46,6 1. Veröff.: 46,6 zuvor: 47,9 10:30 DE/Bundesregierung, Petersberger Klimadialog u.a. mit Bundesaußenministerin Baerbock und Bundesumweltministerin Schulze (bis 3.5), Berlin *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) April Eurozone PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+7,0% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+6,9% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,1% gg Vm/+5,7% gg Vj zuvor: +1,3% gg Vm/+5,7% gg Vj *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) April PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+7,2% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vm/+7,7% gg Vj 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission 0,1%- und inflationsindexierter Bundesanleihen über 500 Mio Euro mit Fälligkeit 15. April 2033 *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 1Q *** 13:00 DE/Infineon Technologies AG, Spatenstich für Smart Power Fab in Dresden u.a. mit Bundeskanzler Scholz, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen *** 13:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 1Q *** 13:05 DE/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede bei Annual ECB Banking Supervision Research Conference *** 14:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 1Q *** 15:00 EU/EZB, Monatsbericht April zur Entwicklung der APP-Anleihebestände 15:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Pk nach Sitzung des Stabilitätsrats, Berlin 15:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede beim Zukunftsforum Wirtschaft, Arbeit der SPD-Fraktion Sachsen, Dresden *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie März PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm 18:00 DE/Bundeskanzler Scholz, usbekischer Präsident Shavkat Mirziyoyev, Bilaterales Gespräch 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q *** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 1Q *** 22:20 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung - Märkte/ Börsenfeiertag China ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2023 10:42 ET (14:42 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.