DJ PTA-News: 7C Solarparken AG: 7C Solarparken emittiert eine Optionsanleihe 2023/2028 mit Bezugsrecht der Aktionäre

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Bayreuth (pta/28.04.2023/16:50) - 7C Solarparken emittiert eine Optionsanleihe 2023/2028 mit Bezugsrecht der Aktionäre

* Der Konzern sichert sich mit der Schuldverschreibung bei Vollplatzierung eine neue Finanzierung i.H.v. ca. EUR 8 Mio. mit einer Laufzeit von 5 Jahren; * Mit einer Vollausübung der Optionen fließt dem Konzern frisches Eigenkapital von bis zu EUR 15 Mio. zu.

Bezugsangebot an die Aktionäre mit Mehrbezugsrecht

Der Vorstand der 7C Solarparken AG (WKN: A11QW6 / ISIN: DE000A11QW68) hat am 13. April 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 14. April 2023 die Begebung einer Optionsanleihe 2023/2028 mit einer Laufzeit von fünf Jahren im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 8 Mio. mit Bezugsrecht der Aktionäre beschlossen.

Die Optionsanleihe 2023/2028 setzt sich zusammen aus einer Schuldverschreibung mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 8 Mio., eingeteilt in bis zu 80.000 untereinander gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen und bis zu 4 Mio. Inhaber-Optionsscheine, wobei jeder Schuldverschreibung anfänglich 50 Optionsscheine beigefügt sind. Die Schuldverschreibungen werden eine Laufzeit von 5 Jahren haben und mit jährlich 2,50% auf ihren Nennbetrag verzinst. Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber, nach Maßgabe der dafür geltenden Optionsbedingungen eine auf den Inhaber lautende Stammaktie der 7C Solarparken AG ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie zu einem Ausübungspreis von EUR 3,75 zu beziehen. Es wird geplant, dass die Optionsrechte in drei Ausübungszeiträumen jeweils im Juli und Oktober 2023 sowie Januar 2024 ausgeübt werden können.

Die bezugsberechtigen Aktionäre haben das Recht, im Verhältnis 1.035:1 bzw. EUR 100,00 (d.h., 1.035 Aktien berechtigen zum Bezug von 1 Schuldverschreibung mit 50 abgetrennten Optionsscheinen) zu einem Ausgabebetrag von 100 % des Nennbetrages von EUR 100,00 Schuldverschreibungen zu beziehen. Darüber hinaus wird den Bezugsberechtigten ein Mehrbezugsrecht für diejenigen Schuldverschreibungen mit abgetrennten Optionsscheinen eingeräumt, für die das Bezugsrecht von den Aktionären nicht ausgeübt wird. Das Bezugsangebot beginnt voraussichtlich in der zweiten Maiwoche. Die Begebung der Optionsanleihe 2023/2028 erfolgt auf Basis der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 21. Juli 2021.

Die Optionsanleihe 2023/2028 soll in die Girosammelverwahrung bei der Clearstream Banking AG, Eschborn, aufgenommen sowie in die Notierung im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Handelssegment Quotation Board) einbezogen werden.

Die Emission wird von der futurum bank AG, Frankfurt als Emissionsbank begleitet. Schuldverschreibungen mit abgetrennten Optionsscheinen, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots (einschließlich des Mehrbezugsrechts) bezogen und zugeteilt werden, sollen im Rahmen einer Privatplatzierung (nicht öffentliches Angebot) ausgewählten Anlegern zu den gleichen Konditionen zur Zeichnung angeboten werden.

Koen Boriau, CFO von 7C Solarparken, kommentiert: Die Finanzmittel aus der Optionsanleihe 2023/2028 (ca. EUR 8 Mio.) werden einen wichtigen Baustein bilden zur Finanzierung des Portfoliowachstums auf 460 MWp bis Ende 2023 sowie der Betriebsmittel der deutschen Projekte, die sich in der Entwicklung befinden (ca. 100 MWp). Aktionäre, die ihr Bezugsrecht ausüben und die Optionsanleihe 2023/2028 zeichnen, können einerseits durch die Ausübung der Optionsrechte einer etwaigen Verwässerung aus der jüngsten Kapitalerhöhung im April 2023 effektiv entgegenwirken und andererseits ihren Beitrag dazu leisten, dass die Projektpipeline der 7C Solarparken weiter ausgebaut wird und die Zielsetzung für das Anlagenportfolio von 525 MWp zum Ende 2024 ins Visier kommt. Bei einer Vollausübung aller Optionen würde dem Konzern nämlich insgesamt bis zu EUR 15 Mio. frisches Eigenkapital zufließen.

Über die 7C Solarparken AG:

7C Solarparken ist ein reiner PV-Eigentümer / Betreiber mit einem IPP-Portfolio von 422 MWp, inklusive 6 MW Onshore-Wind. Einschließlich der verwalteten PV-Anlagen beträgt das vom Konzern verwaltete Portfolio 472 MWp. Die Aktien des Unternehmens sind im Segment General Standard am regulierten Markt in Frankfurt notiert.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung sowie die darin enthaltenen Informationen sind Werbung und stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder Schuldverschreibungen der Gesellschaft dar. Ein öffentliches Bezugsangebot in Deutschland im weiteren Verlauf wird in Form eines gemäß § 3 Nr. 1 WpPG prospektfreien Angebots in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt. Die Gesellschaft wird daher keinen Wertpapierprospekt in Bezug auf das Bezugsangebot erstellen und veröffentlichen. Ein solcher Wertpapierprospekt steht daher auch nicht als Informationsgrundlage für den Bezug oder den Erwerb von Schuldverschreibungen oder Aktien zur Verfügung. Da es sich um ein prospektfreies Angebot nach § 3 Nr. 1 WpPG handelt, wurde auch kein Wertpapierinformationsblatt erstellt.

Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, von Aktien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht nach dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der ,Securities Act') registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien oder Schuldverschreibungen der 7C Solarparken AG in den Vereinigten Staaten findet nicht statt.

Kontakt:

7C Solarparken AG Koen Boriau Vorstand An der Feuerwache 15 95445 Bayreuth Deutschland FON: +49 (0)921 230557-77 FAX: +49 (0)921 230557 79 EMAIL: info@solarparken.com http://www.solarparken.com

(Ende)

Aussender: 7C Solarparken AG Adresse: An der Feuerwache 15, 95445 Bayreuth Land: Deutschland Ansprechpartner: Koen Boriau Tel.: +49 921 230557-77 E-Mail: info@solarparken.com Website: www.solarparken.com

ISIN(s): DE000A11QW68 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: London

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2023 10:50 ET (14:50 GMT)