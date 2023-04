Straubing (ots) -



Mit der Einführung des Deutschlandtickets an diesem Montag beginnt eine neue Zeitrechnung für den öffentlichen Nahverkehr hierzulande. Der Billigfahrschein wird viele Menschen dazu bringen, vom Auto auf Bus und Bahn umzusteigen - und er wird das System Bahn schnell an seine Grenzen bringen. Umso wichtiger wäre es, jetzt schnell die Voraussetzungen für einen kräftigen Ausbau des Angebots auf der Schiene zu schaffen. Statt sich gegenseitig mit Autobahnprojekten zu überbieten, wäre es höchste Zeit, den Bundesverkehrswegeplan in die Tonne zu treten und von Grund auf neu zu schreiben - und zwar konsequent nach den Erfordernissen des Klimaschutzes.



