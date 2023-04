Mavenir, der Anbieter von Netzwerksoftware, der mit in jeder Cloud einsetzbaren Cloud-nativen Lösungen die Zukunft der Netzwerke neu gestaltet, wurde bei den Open RAN World Awards als Best Cloud Solution for Open RAN ausgezeichnet. Mavenirs Open vRAN wurde damit zur besten Cloud-nativen Lösung gekürt, die eine virtualisierte Netzwerkstrategie für Communication Service Providers (CSPs) ermöglicht.

Mavenirs Open vRAN-Lösung ist die branchenweit erste vollständig Microservices-basierte, Container-basierte, Cloud-native Lösung, die kommerziell bei Dish Networks eingesetzt wird und 5G Voice over New Radio (VoNR)-Services in einer Multivendor-Umgebung bereitstellt, die über 40.000 Fujitsu 5G Open RAN-Funkgeräte an über 7.100 Mobilfunkstandorten unterstützt. Weitere offiziell angekündigte Implementierungen von Mavenirs Open vRAN sind Triangle Communications und Paradise Mobile.

"Die Open vRAN-Lösung von Mavenir ist ein Wendepunkt für die Telekommunikationsbranche, da sie es den Betreibern ermöglicht, ihr Netzwerk kosten- und energieeffizient zu modernisieren", so John Baker, Senior Vice President of Ecosystem Business Development bei Mavenir. "Die Auszeichnung von Mavenir bei den Open RAN World Awards unterstreicht das Engagement des Unternehmens bei der Bereitstellung innovativer und flexibler 5G-Lösungen, mit denen CSPs die Netzwerkleistung und Servicebereitstellung verbessern und gleichzeitig die betriebliche Komplexität und die Gesamtbetriebskosten reduzieren können", fügte Baker hinzu.

Mit der Open vRAN-Lösung von Mavenir können CSPs ein optimales Gleichgewicht zwischen Leistung und Kosteneffizienz beim Betrieb umfangreicher Netzwerke erreichen. Dank der hybriden DU- und CU-Bereitstellung über private und öffentliche Clouds können CSPs CAPEX am Netzwerkrand zuweisen und die Cloud-Einsparungen für das zentrale Netzwerk oder Rechenzentrum mit einem Pay-as-you-grow-OPEX-Modell nutzen. Durch diese flexible Lösung können CSPs ihre Investitionsstrategie optimieren.

Die Open vRAN-Lösung von Mavenir bietet CSPs die folgenden Vorteile:

Anbietervielfalt durch offene Schnittstellen.

Schnelle Bereitstellung von Tausenden von Edge-Knoten zum Aufbau der weltweit ersten hochgradig dezentralen Cloud.

Automatisierte Bereitstellung und Verwaltung von physischen und virtuellen Infrastrukturen und skalierbaren Anwendungen.

Vereinfachte Zero-Touch-Bereitstellung und Lifecycle-Management für Cloud-Infrastruktur und Netzwerkfunktionen.

Neue Plattform für Entwickler, um die Cloud auf Endgeräte auszuweiten und eine Brücke zwischen Hyper-Scale-Clouds herzustellen.

CI/CD-Pipeline für die Automatisierung auf Basis von IT-Best Practices.

Geringerer Zeit- und Kostenaufwand für die Netzwerkeinführung für CSPs und Unternehmen.

Dezentrale Verwaltung, die teilweise öffentliche und private Clouds nutzt.

Automatische Optimierung des RAN-Stromverbrauchs, der Netzabdeckung und der Leistung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen (AI/ML) in Kombination mit dem RAN Intelligent Controller (RIC) von Mavenir.

Über Mavenir

Mavenir gestaltet die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit bei fortschrittlichen Technologien. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf die Vision eines einzigen, Software-basierten, automatisierten Netzwerks, das in jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von durchgängiger, Cloud-nativer Netzwerksoftware zielt Mavenir darauf ab, die Art und Weise, wie sich die Welt verbindet, zu verändern. Mavenir treibt hierfür die Transformation von Software-Netzwerken für mehr als 250 Kommunikationsdienstleister und Unternehmen in über 120 Ländern voran, die mehr als 50 der weltweiten Abonnenten bedienen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mavenir.com.

