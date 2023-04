Nur noch abwärts: Erst geht es 25 Prozent runter für die Aktie, dann liegt First Republic am heutigen Freitag rund 50 Prozent im Minus. Zwischenzeitliche Handelsstopps aufgrund der enorm hohen Volatilität sind diese Woche längst normal bei der US-Regionalbank. Alle wollen nur noch raus - denn es könnte die letzte Chance sein.Schon am Freitagabend oder an diesem Wochenende könnte über das weitere Schicksal von First Republic entschieden werden. Stützungskäufe durch große Banken und eine massive Verwässerung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...