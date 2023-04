Für den S&P 500-Index verlief der bisherige Aktienhandel heute positiv. Der Index steigt um 0,65 Prozent auf 4.162 Punkte. An den Börsen in den USA zeigen sich die privaten und institutionellen Anlegern derzeit überwiegend in Kauflaune. Der S&P 500 kam zwischenzeitlich auf eine Verteuerung von 0,65 Prozent verglichen mit dem Schlusskurs vom vorigen Handelstag.

Den vollständigen Artikel lesen ...