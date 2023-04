Planview am besten für Vollständigkeit seiner Vision positioniert

Planview, ein weltweit führendes Unternehmen für Portfolio- und Projektmanagementlösungen, gab heute bekannt, dass es im zweiten Jahr in Folge als Leader im April 2023 Gartner Magic Quadrant for Strategic Portfolio Management1 aufgrund der Vollständigkeit seiner Vision und Fähigkeit zur Umsetzung benannt wurde.

"Bei Planview besteht unser Ziel darin, das Leistungspotenzial des vernetzten Arbeitens für Organisationen weltweit freizusetzen. Für viele Unternehmen bedeutet dies die erfolgreiche Durchführung der Transformation ihrer Organisation sowie bereichsübergreifender strategischer Initiativen insbesondere in Zeiten signifikanter Veränderungen", so Louise K. Allen, Chief Product Officer bei Planview. "Um diesen Wandel zu ermöglichen, müssen die Führungskräfte die Trennlinien zwischen Strategie und Bereitstellung überwinden, welche die Reaktionszeiten verlangsamen und die Trade-Off-Entscheidungen und Repriorisierungen erschweren. Unsere Lösung unterstützt die Unternehmen, durch Szenarioplanung und Priorisierung der Zeit voraus zu sein, um somit die Geschäftsergebnisse in jeder beliebigen Umgebung voranzutreiben."

Laut Gartner "... werden bis zum Jahr 2025 70% der digitalen Investitionen bei der Verwirklichung der erwarteten Geschäftsergebnisse aufgrund eines fehlenden Konzepts des strategischen Portfoliomanagements (SPM) scheitern."

Die SPM-Lösung von Planview versetzt die Organisationen in die Lage, sich an die Veränderungen anzupassen und den Erfolg bei der Strategieausführung und -transformation durch die Verbesserung der Umsetzung der Speed-to-Value-Ziele und der Marktresonanz zu forcieren, das Vertrauen in strategische Investitionen zu stärken und die organisatorische Kapazität für vorrangige Initiativen zu erschließen. Durch Steigerung der geschäftlichen Agilität und Reduzierung der Grenzen zwischen der Strategie, den Teams und den Folgen können sich die Organisationen an die Veränderungen anpassen und den Geschäftserfolg schneller und mit größerer Zuversicht vorantreiben.

Planview wurde auch im Rahmen der Begleitforschung von Gartner zum Magic Quadrant, the Critical Capabilities for Strategic Portfolio Management anerkannt2. Dieser Bericht beurteilt die Anbieter im Hinblick auf eine Reihe von Produktmerkmalen und -kapazitäten und erörtert, wie diese auf bedeutende Use Cases angewendet werden. Planview erzielte die höchste Bewertung in drei von drei Use Cases: Strategy Execution Management, Enterprise Program und Portfolio Management, and Integrated IT Portfolio Analysis.

1 Gartner, Magic Quadrant for Strategic Portfolio Management by Anthony Henderson, Daniel Stang, John Spaeth, Shailesh Muvera, and Woojin Choi, April 25, 2023.

2 Gartner, Critical Capabilities for Strategic Portfolio Management by Anthony Henderson, Daniel Stang, John Spaeth, Shailesh Muvera, Woojin Choi, April 26, 2023.

Gartner erteilt weder Empfehlungen für die in unseren Marktforschungspublikationen genannten Unternehmen, Produkte oder Dienstleistungen, noch legt Gartner Technologieanwendern eine Entscheidung zugunsten der Unternehmen mit den höchsten Bewertungen oder sonstigen Einstufungen nahe. Gartner Marktforschungspublikationen basieren auf Meinungen des Gartner Marktforschungsunternehmens und sollten nicht als Tatsachenfeststellung verstanden werden. Gartner schließt jede Art von Garantie oder Haftung, mittelbar oder unmittelbar, im Zusammenhang mit diesen Forschungsergebnissen aus. Dies gilt speziell für Garantien bezüglich der Markttauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER und Magic Quadrant sind eingetragene Marken und Servicemarken von Gartner, Inc. und/oder seiner angeschlossenen Unternehmen in den USA und weltweit und werden mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Planview

Planview verfolgt eine Mission: die Zukunft der vernetzten Arbeit zu gestalten, von der Idee bis zur Umsetzung. Wir helfen Unternehmen, schneller das zu erreichen, was ihnen am wichtigsten ist. Wir begleiten unsere Kunden auf ihrem Weg von den Anforderungen zur schnellen Umsetzung, von der Passion zum Fortschritt und vom Overhead zur Optimierung. Unsere vernetzte Lösungsplattform unterstützt die geschäftlichen und digitalen Transformationen von mehr als 4.500 Kunden weltweit, unter ihnen 59 der Fortune-100-Unternehmen. Mit Hilfe von Planview können Unternehmen die Markteinführungszeit und die Vorhersagbarkeit verbessern sowie ihre Effizienz steigern, indem sie Kapazitäten freisetzen und so sicherstellen, dass ihre strategisch wichtigsten Initiativen die gewünschten Geschäftsergebnisse erzielen. Mehr über unser Portfolio erfahren Sie unter planview.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn und Twitter.

