NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Freitag dank mehrheitlich positiv aufgenommener Quartalsberichte von US-Unternehmen zugelegt. Allerdings gab es bei den Einzelwerten auch einige deutliche Ausreißer nach unten. Die Kauflaune dämpften Sorgen über die Inflation sowie über mögliche Konsequenzen für regionale Banken nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank. Beamte der US-Notenbank Fed fordern deshalb nun weitreichende Änderungen der Bankvorschriften.

Der Dow Jones Industrial stieg erstmals seit zehn Tagen wieder über die Marke von 34 000 Punkten und erreichte in den Schlussminuten den höchsten Stand seit zweieinhalb Monaten. Letztlich gewann der US-Leitindex 0,80 Prozent auf 34 098,16 Punkte. Daraus resultiert ein Wochengewinn von rund 0,9 Prozent an. Im Börsenmonat April steht für den Dow ein Plus von rund 2,5 Prozent zu Buche. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,83 Prozent auf 4069,48 Zähler. Der Nasdaq 100 legte um 0,65 Prozent auf 13 245,99 Punkte zu./edh/he

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711