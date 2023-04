DJ Kühne strebt bei Lufthansa keine Sperrminorität an

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne will seinen Anteil am Luftfahrtkonzern Lufthansa konstant halten. "Bei den aktuell 17,5 Prozent soll es zurzeit bleiben. Ich strebe keine Sperrminorität an", sagte Kühne der Welt am Sonntag. Die Beteiligung sei aus dem Anlagebedarf seiner privaten Kühne Holding heraus entstanden, die auch über die Mehrheitsanteile an Kühne + Nagel sowie Anteile an der Reederei Hapag-Lloyd verfügt.

Luftfahrt allgemein sei ein zukunftsfähiges Geschäft. Zudem sei Lufthansa ein gutes Unternehmen und werde gut geführt. "Ich werde dem Vorstand nicht in die Arbeit hineinreden, aber ich werde ab und zu gefragt", sagte Kühne. Beim Verkauf der Tochtergesellschaft Lufthansa Technik zum Beispiel setzt Kühne sich laut eigener Aussage dafür ein, die Mehrheitsanteile zu behalten und nur eine Minderheit abzugeben. "Ich bin mit Vorstandschef Spohr im guten Austausch", sagte der Milliardär. Carsten Spohr sei selbst Pilot gewesen und habe eine innere Beziehung zur Luftfahrt. "Spohr ist ein guter Lufthansa-Chef."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2023 19:00 ET (23:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.