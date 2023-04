ELC vergibt Lizenzen für die Marke TOM FORD an Zegna Group für Mode und Accessoires sowie an Marcolin Group für Brillen

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) ("ELC") gab heute bekannt, dass sie die Übernahme der Marke TOM FORD abgeschlossen hat und jetzt der alleinige Eigentümer der Marke TOM FORD und ihres gesamten geistigen Eigentums ist.

Die Führung durch ELC und ELCs Lizenzen an Ermenegildo Zegna N.V. (NYSE: ZGN) ("Zegna Group") und Marcolin Group sorgen für Kontinuität und ermöglichen die weitere Entwicklung der Marke TOM FORD als eine der herausragenden globalen Luxusmarken des 21.Jahrhunderts.

Wie zuvor bereits bekannt gegeben, beziffert die Transaktion den Gesamtwert des Unternehmens auf 2,8 Mrd. US-Dollar. Bei Abschluss hat ELC rund 2,25 Mrd. US-Dollar bezahlt. Dieser Betrag wurde durch Barmittel und Erlöse aus der Emission von Commercial Paper (CP) sowie durch einen von Marcolin erhaltenen Betrag in Höhe von 250 Mio. US-Dollar finanziert. Ein zusätzlicher Gesamtbetrag von 300 Mio. US-Dollar an aufgeschobenen Zahlungen von ELC an die Verkäufer wird ab Juli 2025 fällig. Der Rest der gesamten Unternehmensbewertung ergibt sich aus der Übernahme von TOM FORD FASHION durch die Zegna Group.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung, darunter Aussagen hinsichtlich der Vorteile und anderer Erwartungen für TOM FORD, unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören die gegenwärtigen wirtschaftlichen und anderen Bedingungen, einschließlich der Volatilität auf dem Weltmarkt, das Verhaltens von Einzelhändlern, Lieferanten und Verbrauchern, der Wettbewerb, der Übergang und der anhaltende Erfolg der Zusammenarbeit zwischen den an der Übernahme und den Lizenzen beteiligten Parteien, die Fähigkeiten zur Umsetzung der zukunftsgerichteten Geschäftspläne sowie die Risikofaktoren, die im Jahresbericht von ELC auf Formblatt 10-K für das am 30. Juni 2022 beendete Geschäftsjahr beschrieben sind.

Über die Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Verkäufer hochwertiger Hautpflege-, Make-up-, Parfüm- und Haarpflegeprodukte und ein Steward für herausragende Luxus- und Prestigemarken auf der ganzen Welt. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern unter folgenden Markennamen vertrieben: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ und die Markenfamilie DECIEM, einschließlich The Ordinary und NIOD.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

