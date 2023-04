Eine Menge los am KMU-Anleihemarkt in der letzten April Woche des Jahres (Kalenderwoche 17) - neben der Veröffentlichung zahlreicher Geschäftsberichte werden weitere Kapitalmarkt-Transaktionen angekündigt. So legt die Stern Immobilien AG eine neue besicherte fünfjährige Anleihe (ISIN: DE000A351TB5) mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro und einem Kupon von 9,25 % p.a. auf. Das Angebot inkl. Umtauschangebot an Alt-Anleiheinhaber richtet sich während dem Angebotszeitraum vom 28.04. bis 17.05.2023 ausschließlich an Anleger, die Wertpapiere ab einem Mindestbetrag von 100.000 Euro (100 Stück bei Stückelung von 1.000 Euro) erwerben. Die Nettoerlöse aus der Anleihe-Neuemission sollen zur Ablöse der Stern Immobilien-Anleihe 2018/23 sowie für allgemeine Geschäftszwecke, einschließlich der Finanzierung weiterer Immobilienzukäufe, verwendet werden.

Auch die LAIQON AG (ehemals Lloyd Fonds AG) begibt eine neue fünfjährige Wandelanleihe 2023/28 (ISIN: DE000A351P38) mit Bezugsrecht der Aktionäre im Gesamtvolumen von bis zu 20 Mio. Euro. Die Wandelanleihe wird jährlich mit 7,00% verzinst (halbjährliche Auszahlung) und es besteht keine Pflicht zur Wandlung am Ende der Laufzeit. Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei 10,50 Euro, das Bezugsverhältnis beträgt 874:1. Somit haben die Aktionäre das Recht, für jeweils 874 Aktien der Gesellschaft 1 Wandelschuldverschreibung im Nennbetrag von 1.000 Euro zum Bezugspreis zu beziehen. Parallel zum Bezugsrecht der Aktionäre zwischen dem 4. Mai und 17. Mai 2023 findet auch eine Privatplatzierung bei ausgewählten Investoren statt. Die European Science Park Group (ESPG AG) prüft derzeit ebenfalls Optionen zur Refinanzierung ihrer im September 2023 auslaufenden Unternehmensanleihe ...

