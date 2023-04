Seit August 2022 ist die Ölsorte WTI nicht mehr über die Marke von 100 US$ gekommen und wurde kürzlich unterhalb der 75 US$ stark abverkauft. Doch wie geht es jetzt für Öl weiter? Und was bedeutet dies für Titel wie ExxonMobil (WKN: 852549) oder Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S)? Energie ist und bleibt das Top-Thema im Investmentsektor. Obwohl fossile Energien tagtäglich kontrovers diskutiert werden, haben sie für Anleger im letzten Jahr starke Renditen ...

