GoingPublic Media kündigt für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,06 Euro je Aktie an. Damit wird die Gesellschaft rund 90 Prozent ihres Bilanzgewinns ausschütten und den Rest auf neue Rechnung vortragen. Für das Geschäftsjahr 2021 hatte man eine Dividende in Höhe von 0,25 Euro je Aktie ausgezahlt. Das Jahr 2022 schließt GoingPublic ...

