Wochenausblick - Vier Tage volles Programm

Bedingt durch den Tag der Arbeit am 01. Mai sind die verbleibenden Tage der Woche sehr eng getaktet. Aus verschiedensten Branchen erwarten uns die Quartalszahlen der Big-Player. Ebenfalls steht der nächste Zinsentscheid der FED und EZB an - eine turbulente Woche für die Märkte.



Montag



Wir beginnen die Woche mit dem Tag der Arbeit - und den somit geschlossenen Börsen in Deutschland. Börsen im Ausland, wie z.B. der NASDAQ Stock Market sind geöffnet und die Basiswerte werden dort auch gehandelt. Bitte entnehmen Sie diesbezügliche Informationen zu den Handelszeiten und daraus resultierende Auswirkungen auf unsere Produkte dem Disclaimer auf unserer Homepage, einen Link zur Seite finden Sie unter dem Wochenausblick.



Die Kreuzfahrtlinie Norwegian Cruise Line veröffentlicht Ihre Quartalszahlen für das erste Jahresviertel von 2023. Aus dem Gesundheits-/Pharmasektor erwarten uns die Zahlen der Unternehmen Vertex Pharmaceuticals und Stryker.









Dienstag



Sodann nimmt die Woche direkt Fahrt auf mit den Q1 Quartalszahlen von AMD, Ford Motor und Pfizer. Die deutschen Einzelhandelsumsätze auf Jahresbasis und der Verbraucherpreisindex, sowie die Kernrate der Inflation der Eurozone werden veröffentlicht. American Express und das größte Goldbergbauunternehmen der Welt, die Barrick Gold Corp., laden Ihre Anleger zur Hauptversammlung ein.









Mittwoch



Mit der Lufthansa AG, freenet, der Deutschen Post und der Porsche AG erwarten uns zur Wochenmitte auch interessante deutsche Unternehmensdaten. Alle vier Unternehmen liefern die Quartalszahlen für Q1 2023. Die PepsiCo, Moderna, General Electric und die Mercedes-Benz Group halten zudem Ihre Hauptversammlungen.



Das Federal Open Market Committee hält seine Pressekonferenz und als wichtigster konjunktureller Termin aus den USA diese Woche steht der FED Zinsentscheid an.









Donnerstag



Alle Augen sind am Donnerstag nach Frankfurt am Main gerichtet - die EZB veröffentlicht die Zinsanpassung. Die breite Markterwartung liegt bei einer Erhöhung um 25 Basispunkte.



Die Börsen-Riesen Apple, Shell und Volkswagen melden die Quartalsergebnisse von Q1 2023, ebenso die BMW AG., HUGO BOSS und der deutsche Halbleiterhersteller Infineon. Hauptversammlungen sind von der Allianz, UPS und RWE angesetzt.







Freitag



Nach dem Reportmarathon geht die Woche dann wieder etwas ruhiger zu Ende. Das Pharmaunternehmen Abbvie (ehem. Teil von Abbott), die Knorr-Bremse AG, sowie die Münchener Rück veranstalten ihre Hauptversammlungen. Adidas und Warner Bros. veröffentlichen die Quartalszahlen für Q1 2023.



Als besonderes "Schmankerl" findet am Samstag die Berkshire Hathaway Hauptversammlung in Omaha, Nebraska statt. Warren Buffet, CEO von Berkshire Hathaway, gehört zu den bekanntesten Investoren der Welt.











Quelle: HSBC





