Risikoarme Neuvorstellung: Investieren sie da wo Milliardäre ihr Geld anlegen!

Anzeige / Werbung

Besonderes Geschäftsmodell mit einem Portfolio, das "auf Kurs" ist, um in den nächsten Jahren hohe Renditen für Sie zu liefern

Liebe Leserinnen und Leser,

der globale Ressourcensektor hat in den letzten zehn Jahren erheblich gelitten, da traditionelle Finanzierungspools versiegt sind. Viele hochwertige Ressourcenprojekte werden nicht vorangetrieben und viele produzierende Vermögenswerte sind aufgrund fehlender Investitionen in diesem Sektor mit lebensverlängernden Investitionsprojekten im Rückstand.

Heute möchten wir Ihnen ein Unternehmen vorstellen, welches sein Kapital weltweit in Rohstoffunternehmen und -projekte investiert, wobei der Schwerpunkt auf wandelbaren Strukturen wie Wandelschuldverschreibungen liegt. Der Fokus liegt auf Emittenten mit Vermögenswerten in Produktion oder nahe der Produktion in sicheren Jurisdiktionen.

Queen's Road Capital (ISIN: KYG7315B1032 · WKN: A2PZYY · SYM: QRC)ist ein führender Finanzierer für den globalen Rohstoffsektor. Das Unternehmen ist eine ressourcenorientierte Investmentgesellschaft, die in private und börsennotierte Rohstoffunternehmen investiert. Das Unternehmen erwirbt und hält Wertpapiere für langfristigen Kapitalzuwachs, wobei der Schwerpunkt auf wandelbaren Schuldtiteln und Ressourcenprojekten in fortgeschrittener Entwicklung oder Produktion in sicheren Rechtsordnungen liegt.

Marc Ollinger von der Swiss Resource Capital AG stellt Ihnen das Unternehmen vor:

Geschäftsmodell

Queen's Road Capital ( WKN: A2PZYY · SYM: QRC) ist eine Investmentgesellschaft, die Finanzierungen für den globalen Rohstoffsektors bereitstellt.

QRC erwirbt Wandelschuldverschreibungen vom Bergbauunternehmen, um die Finanzierung von Projekten zu unterstützen. Der auf die Wandelschuldverschreibungen erhaltene Zinscoupon wird teilweise in Form von QRC-Dividenden an die Aktionäre zurückgezahlt

Quelle: Unternehmenspräsentation

Sobald die Wandelschuldverschreibungen in Stammaktien des Emittenten umgewandelt werden, ist Queen's Road Capital ( WKN: A2PZYY · SYM: QRC) einem Aktienaufwärtspotenzial ausgesetzt, was QRC-Aktionären in einem Rohstoff-Bullenmarkt potenziell große Vorteile bringt:

Das Preismodell einer Wandelanleihe Quelle

Queen's Road Capital ( WKN: A2PZYY · SYM: QRC) minimiert das Risiko, indem es Wandelschuldverschreibungen auswählt, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Weltklasse-Projekte in fortgeschrittener Entwicklungs- oder Produktionsphase und in sicheren Gerichtsbarkeiten betreiben.

Der Unterschied zu Lizenzgebühren/Stream-Aktien

QRC teilt einige Merkmale mit Lizenzgebührengesellschaften, einschließlich Hebelwirkung auf die Rohstoffpreise, keine Kostenbelastung auf der Betriebsebene der Mine und hohe Betriebsmargen.

Es gibt jedoch bemerkenswerte Unterschiede zwischen diesen beiden Anlageklassen. Lizenzeinnahmen hängen vom Produktionsstatus der zugrunde liegenden Vermögenswerte ab (eine Lagerstätte, die nicht in Produktion ist, generiert keine Lizenzgebühren) , während Queen's Road Capital ( WKN: A2PZYY · SYM: QRC) Zinszahlungen erhält, unabhängig vom Produktionsstatus einer Mine.

Die Unterschiede von QRC als Investor in Wandelschuldverschreibungen zu Royalty-/Stream-Unternehmen und Unternehmen, die natürliche Ressourcen betreiben.

Warum wandelbare Wertpapiere?

Wandelbare Wertpapiere zahlen einen Zinscoupon, der teilweise über Dividenden an die Aktionäre zurückgezahlt wird (die Dividendenrendite bietet einen Schutz vor Verlusten des Aktienkurses).

Wandelbare Wertpapiere sind Schuldtitel und bieten als solche eine zusätzliche Schutzebene durch die Sicherheit/Sicherheit für die Vermögenswerte der Beteiligungsunternehmen.

Das Umwandlungselement der Wertpapiere stellt sicher, dass die Aufwärtsrendite für QRC und seine Aktionäre unbegrenzt ist; Wenn der Aktienkurs eines Beteiligungsunternehmens steigt, beteiligt sich QRC zu 100 % am Aufwärtstrend über dem Wandlungspreis.

Die Bedingungen der wandelbaren Wertpapiere bieten QRC und seinen Aktionären auf Fall-zu-Fall-Basis auch zusätzlichen besonderen Schutz (Kontrollwechselbestimmungen, Gründungsgebühren, Optionsscheine …).



Quelle: Unternehmenspräsentation Das Management von Queen's Road Capital Queen's Road Capital ( WKN: A2PZYY · SYM: QRC) wird von Warren Gilman geleitet, der Investmentbanker bei der Canadian Imperial Bank of Commerce (dh CIBC) war, wo er BHP, Rio Tinto, Anglo American, Noranda, Falconbridge, Meridian Gold, China Minmetals, Jinchuan und Zijin beriet. 2011 wurde er vom Hongkonger Tycoon Li Ka-Shing angeworben, um CEF Holdings Ltd. bis 2019 zu leiten. Zudem wird QRC finanziell von zwei australischen Milliardären unterstützt, nämlich Jack Cowin und Andrew Forrest. Jack Cowin ist Eigentümer, Vorsitzender und Geschäftsführer von Competitive Foods Australia, einem der größten Lebensmittelverarbeiter des Landes. Es ist auch der größte Franchisegeber des Landes für Restaurants und führt mit KFC, Burger King und Dominos Pizza Fast Food in Australien ein. Sein Vermögen wird auf 2,8 Mrd. $ geschätzt. Andrew Forrest gründete 1994 sein erstes Bergbauunternehmen, Anaconda Nickel (heute Minara Resources). Neun Jahre später gründete er die Fortescue Metals Group, ein führendes Eisenerzunternehmen. Sein Vermögen wird auf 19,1 Mrd. $ geschätzt.

Die Kapitalstruktur von Queen's Road Capital Quelle: Unternehmenspräsentation

Das aktuelle Portfolio von Queen's Road Capital

Contango Ore (WKN: A1C9SC)

Contango Ore ist ein US-amerikanisches Golderschließungsunternehmen, das eine 30-prozentige Beteiligung an Peak Gold LLC besitzt. Peak Gold LCC, das zu 70 % vom Partner Kinross Gold betrieben wird, erschließt die Goldlagerstätte Manh Choh in Alaska. Manh Choh wird voraussichtlich über eine Minenlebensdauer von 4,5 Jahren mehr als 1 Million Unzen produzieren, wobei die erste Goldproduktion für 2024 geplant ist.

NexGen Energy (WKN: A1WZPW)

NexGen Energy besitzt und betreibt die Uranlagerstätte Arrow in Saskatchewan, Kanada; Arrow ist die weltweit größte zu erschließende hochgradige Uranlagerstätte

IsoEnergy WKN: A2DMA2

IsoEnergy besitzt und betreibt die Uranentdeckung in der Hurricane Zone in Saskatchewan, Kanada; Hurricane ist die aufregendste Uranentdeckung seit der Entdeckung von NexGen bei Arrow im Jahr 2014.

Adriatic Metals (WKN: A2JMMA)

Adriatic Metals ist ein Entwicklungsunternehmen für Edel- und Basismetalle, das das Silberprojekt Vares in Bosnien und Herzegowina besitzt. Die vorläufige Machbarkeitsstudie von Adriatic in Vares gehört zu den stärksten Ergebnissen der Branche. Die Studie ergab einen NPV8 von 1,04 Milliarden US-Dollar und einen IRR von 113 %.

Los Andes Copper (WKN : A2QA7U)

Los Andes Copper besitzt 100 % des Vizcachitas-Projekts, eines der größten fortgeschrittenen Kupfervorkommen in Amerika. Vizcachitas soll Chiles nächste große Kupfermine werden.

Osisko Green Acquisition Limited

Osisko Green Acquisition Limited ist eine nach den Gesetzen der Provinz British Columbia neu gegründete Special Purpose Acquisition Company (SPAC) mit dem Zweck, direkt oder indirekt eine qualifizierte Akquisition innerhalb eines bestimmten Zeitraums durchzuführen.

Challenger Exploration Ltd. (WKN: A1H4MJ)

Challenger Exploration ist ein Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen, dem das Goldprojekt Hualilan in der Provinz San Juan, Argentinien, gehört. Im Juni 2022 gab Challenger bei Hualilan eine erste Ressource von 2,1 Millionen Unzen frei, von denen die Hälfte in einer hochgradigen Skarn-Komponente enthalten ist (6,3 Millionen Tonnen mit 5,6 g/t Au-Äquivalent).

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Investieren sie da, wo Milliardäre ihr Geld anlegen!

Queen's Road Capital ( WKN: A2PZYY · SYM: QRC) bietet ein asymmetrisches Risiko-Rendite-Profil zum Vorteil des Anlegers: Im besten Szenario kann ein Anleger ein unbegrenztes Aufwärtspotenzial von steigenden Rohstoffpreisen genießen, während er im schlechtesten Szenario mit Dividenden entschädigt wird.

Angesichts der Tatsache, dass Queen's Road Capital ( WKN: A2PZYY · SYM: QRC) von zwei australischen Milliardären unterstützt wird und vom Branchenkenner Warren Gilman geführt wird, glaube wir, dass die Aktie ein geringes Investitionsrisiko aufweist.

Das Hauptrisiko liegt bei Ihnen selbst bzw. wenn Sie geduldig genug sind, Ihre Aktien bis zum nächsten Rohstoff-Bullenmarkt zu halten.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit

spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Siewww.queensrdcapital.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Skyharbour Resources wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser und Redakteur halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 14637157

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: US21077F1003,CA65340P1062,CA46500E1079,KYG7315B1032