Die Wall Street war mit relativ hohen Erwartungen in den Quartalsbericht von Pinterest gegangen. Die Anleger spekulierten auf eine positive Überraschung, wurden aber enttäuscht. Die Kosten stiegen überdurchschnittlich stark und der Ausblick war verhalten.Am Ende hing alles am Ausblick. Pinterest (US72352L1061) lieferte ein durchwachsenes 1. Quartal ab, aber was die Anleger nachbörslich wirklich verschreckte, war die Prognose für das laufende Quartal, die keine Verbesserung versprach. Für die Wall Street bedeutet das erneut wenig Wachstum auf der ...

