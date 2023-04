Die Oatly Group (WKN: A3CQRG) positioniert sich weiter für die Zukunft. Die Aktie hat in diesem Jahr bereits um fast +16% zugelegt und notiert aktuell bei 2,33 US$. Bietet sich Anlegern hier noch eine gute Investmentchance? Oatly ist ein schwedischer Hersteller von Hafermilch und darauf basierenden Produkten. Hauptsitz des Unternehmens ist Malmö. 2022 erzielte der Konzern Umsätze von 722 Millionen US$. Der Titel ist an der Nasdaq gelistet. Der Börsenwert ...

