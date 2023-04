Wie werden unsere Kinder in einer Welt leben, die von Klimakatastrophen bedroht und von künstlicher Intelligenz gesteuert wird? Sind Wissenschaft und Technologie die Antwort auf die dringendsten Fragen unserer Zeit? Die Autoren Brett King und Dr. Richard Petty sind davon überzeugt, dass Technologien unsere Gesellschaft radikal verändern und in eine bessere Zukunft führen. In ihrem Buch prophezeien sie den "Technosozialismus" - eine Welt, in der Dinge wie Wohnraum, Lebensmittel, Energie oder Bildung ...

