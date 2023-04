Das internationale Unternehmen für medizinische Cannabisplattformen Akanda Corp. ("Akanda" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: AKAN, WKN: A3DG83) gibt bekannt, dass es eine auf den 26. April 2023 datierte Darlehensvereinbarung (die "Darlehensvereinbarung") mit Veridia Canada Ltd. (dem "Darlehensgeber") für einen Hauptbetrag von 500.000 Euro (ca. 738.650 CAD) (das "Darlehen") abgeschlossen hat. Der Betrag wurde bereits in voller Höhe vom Darlehensgeber vorausbezahlt. Das Darlehen soll voraussichtlich für die kurzfristigen finanziellen Verpflichtungen von Akanda und der hundertprozentigen Akanda-Tochter in Portugal, RPK Biopharma, Unipessoal, LDA ("RPK"), die sich über Holigen Limited ("Holigen") im indirekten Besitz von Akanda befindet, verwendet werden. Holigen ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft im direkten Besitz des Unternehmens.

Gemäß der Darlehensvereinbarung können die Parteien den Gesamthauptbetrag des Darlehens im gegenseitigen Einvernehmen um weitere 500.000 Euro erhöhen. Das Darlehen ist unverzinslich. Sollte es jedoch nicht innerhalb von 90 Tagen ab dem Datum der Darlehensvereinbarung (dem "Fälligkeitsdatum") zurückgezahlt werden, dann werden ab dem Fälligkeitsdatum Zinsen zu einem Satz von 4 Prozent jährlich berechnet. Das Darlehen ist durch bestimmte aktuelle und bestehende Lagerbestände und Ausrüstung, Außenstände und Bestellungen von RPK besichert, wie in der Darlehensvereinbarung ausführlicher dargelegt.

Das Unternehmen stellt in Verbindung mit dem Darlehen keine Wertpapiere aus und bezahlt keine Bonusbeträge, Vermittlungs- oder sonstige Provisionen. Das Darlehen kann jederzeit ohne Vorfälligkeitsentschädigung zurückgezahlt werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass das Darlehen am oder vor dem Fälligkeitsdatum zurückgezahlt wird.

Katharyn Field, Interim Chief Executive Officer von Akanda, kommentierte: "Dieses kurzfristige Darlehen gibt uns die nötige Flexibilität, um unseren strategischen Plan weiter umsetzen zu können, während weiterhin längerfristige Finanzierungsoptionen geprüft werden."

Über die Akanda Corp.

Akanda ist ein internationales Unternehmen für medizinische Cannabis- und Wellness-Plattformen, das den Menschen helfen will, ein besseres Leben zu führen, indem es den Zugang zu qualitativ hochwertigen und erschwinglichen Produkten verbessert. Zum Portfolio von Akanda gehören Holigen, ein in Portugal ansässiger Anbauer, Hersteller und Vertreiber mit einer preisgekrönten EU-GMP-zertifizierten Innenanbauanlage; CanMart, ein in Großbritannien ansässiger, voll lizenzierter pharmazeutischer Importeur und Vertreiber, der Apotheken und Kliniken in Großbritannien beliefert; und Bophelo Bioscience Wellness, ein GACP-qualifizierter Anbaucampus im Königreich Lesotho im südlichen Afrika. Die Lieferkette des Unternehmens vom Saatgut bis zum Patienten umfasst auch Partnerschaften mit dem in Kalifornien ansässigen Unternehmen Cookies, einem führenden, weltweit anerkannten Cannabisunternehmen, mit der Cansativa Group, einem führenden Importeur und Vertreiber von medizinischem Cannabis in Europa, und mit der Leva Clinic von Cellen Life Sciences, einer der ersten vollständig digitalen Schmerzkliniken in Großbritannien.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Information and Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, die möglicherweise "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Solche zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht repräsentativ für historische Fakten oder Informationen oder den aktuellen Zustand, sondern stellen lediglich die Überzeugungen von Akanda hinsichtlich künftiger Ereignisse, Pläne oder Ziele dar, von denen viele naturgemäß unsicher sind und außerhalb der Kontrolle von Akanda liegen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "Prognosen", "beabsichtigt", "voraussichtlich" oder "voraussichtlich nicht" oder "überzeugt sein" bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Wendungen erkennbar oder können Aussagen enthalten, dass bestimmte Maßnahmen "ergriffen werden", Ereignisse "eintreten" oder Ergebnisse "erzielt werden" "können", könnten", "würden" bzw. "fortgesetzt", "auftreten" oder "erreicht werden". Zukunftsgerichtete Informationen können sich auf erwartete Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, beispielsweise insbesondere den Abschluss der Darlehensvereinbarung, die Bedingungen der Vereinbarung bezüglich des Fälligkeitsdatums, die beabsichtigte angegebene Verwendung des Darlehenserlöses, weitere sich dem Unternehmen bietende Chancen, die Geschäftsstrategie, Produktentwicklung und -konsistenz sowie Verkaufs- und Wachstumspläne des Unternehmens und seine Fähigkeit, das Darlehen ausreichend zurückzuzahlen, etwaige Änderungen der Darlehensbedingungen und eine etwaige Erhöhung des Gesamtbetrags des Darlehens. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Akanda verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die darin Bezug genommen wird, zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

